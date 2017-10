Eurozona, immatricolazioni settembre in salita

(Teleborsa) - In salita le vendite di veicoli commerciali e da lavoro inLedi veicoli da lavoro di settembre hanno segnato un+ 0,6% rispetto a un anno fa. Lo si apprende dai dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (). Le prestazioni sono state diverse in tutti i segmenti, con le registrazioni di furgoni che hanno registrato un aumento del 2,1, mentre cala la domanda di nuovi camion e autobus che diminuisce rispettivamente del 6,5% e del 9,9%.Fra i mercati europei che pesano di più come ampiezza, la Spagna e la Germania sono in crescita (+ 7,8% e +5,5%), mentre(-6%) e l'Italia (-1%) hanno avuto meno risultati rispetto a settembre dello scorso anno., la domanda di nuovi veicoli commerciali è rimasta positiva nell'UE, con quasi 1,8 milioni di nuovi veicoli registrati - in crescita del 3,3%. Laha continuato a guidare la crescita (+14,4%), seguita da(+ 6,5%),(+ 2,2%) e(+1,6%). Al contrario, le registrazioni di veicoli commerciali sono diminuite nel(-3,3%).