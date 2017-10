Vola il mercato del vending: 11 miliardi di consumazioni, caffè prodotto più venduto

(Teleborsa) - Vola il mercato del vending in Italia con un fatturato che nel 2016 è cresciuto del 2,13% sfiorando i 3,5 miliari di euro (3.465.614.675 euro) con(per l’esattezza 10.797.992.857). Lo dice il nuovo studio realizzato da Accenture per CONFIDA. I consumi dai distributori automatici sono cresciuti del +0,48% mentre il mercato del cosiddetto ‘porzionato’ (le macchine a capsule e cialde per casa e uffici) è aumentato del 4,3%.Il caffè è il prodotto più venduto: sono 2,7 miliardi le consumazioni (+1,67% rispetto al 2015) ai distributori automatici, il 55,5% dei consumi totali in questo canale. Ammontano, invece, a 5,8 miliardi le capsule e cialde vendute nel 2016. Se ne ricava che un italiano su due, oggi, sceglie il caffè ‘self service’.Tra le bevande calde spicca la crescita del(che cresce del +15,3%). Tra glipiù diffusi, si rafforza il consumo di quelli a base di(+1,47%) e dei(+5,76%). Ma il balzo in avanti più significativo è quello fatto registrare dalla frutta fresca (+55%) e secca (+50%).- Cala il consumo di(-2,64%) condizionato anche dalla stagionalità decisamente meno calda rispetto a quella del 2015. In questo contesto(-1,23%) rispetto alle altre bevande fredde, specialmente quelle gasate che hanno subito una contrazione del 7,68%. Da notare il trend in controtendenza di nettari e succhi 100% (+4,03%) e degli Energy drink, nicchia di mercato da 1,5 milioni di consumazioni che è aumentata dell’1,20%.