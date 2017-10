Banche, accordo UE su risoluzione e requisiti patrimoniali

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della debolezza il comparto bancario in Italia e nel resto d'Europa. Il relativo indice DJ Stoxx sta limando lo 0,23% mentre il FTSE IT Bank arretra dello 0,43%.Ieri il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un, con lo scopo di aumentare ulteriormente la resilienza del settore creditizio mitigando alcuni impatti negativi.Si tratta del riesame della) e del).L', si legge in una nota della Commissione, crea una nuova categoria di strumenti di debito non garantito nella classifica di insolvenza dei creditori bancari e stabilisce un approccio armonizzato a livello di UE sul livello di priorità dei detentori di obbligazioni nell'ambito delle procedure di insolvenza e di risoluzione.L'attua invece i nuovi principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS 9) e contribuirà a mitigarne l'impatto sul capitale delle banche dell'UE e sulla capacità di erogazione di prestiti.Eviterà inoltre potenziali perturbazioni sui mercati dei titoli di Stato derivanti dalle norme che limitano le grandi esposizioni nei confronti di un'unica controparte.