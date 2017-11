Chip in fermento: Broadcom lancia un'offerta su Qualcomm

Broadcom

(Teleborsa) - Rumors confermati:vuole rilevareLa big statunitense dei semiconduttori ha infatti lanciato un'offerta sulla rivale e connazionale Qualcomm. Gli azionisti di quest'ultima riceveranno 60 dollari in contanti e 10 dollari di azioni Broadcom per ogni titolo Qualcomm da essi posseduto, per un totale diL'offerta, spiega Broadcom in una nota, rappresenta un premium del 28% rispetto alla chiusura delle azioni Qualcomm dello scorso 2 novembre.Il deal ha un valore di circa 130 miliardi di dollari.