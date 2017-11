Legge Bilancio, Abi: recuperare in dl fisco norme su procedure esecutive

(Teleborsa) - "Auspichiamo che le misure stralciate dalla legge di Bilancio possano essere recuperate in sede di conversione del decreto fiscale", perché "potrebbero essere necessarie ulteriori misure per smaltire lo stock delle sofferenze". Lo ha sottolineato il, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Sarebbe un segnale importante nei confronti delle autorità europee - ha aggiunto - ma anche un segnale importante nei confronti degli investitori esteri che stanno tornando a guardare il Paese e le banche italiane con nuova fiducia".. "La ripresa della crescita, il dispiegarsi dei primi effetti delle riforme realizzate in questi ultimi anni e la conclusione degli accordi di gestione dei casi di alcune importanti banche in crisi rappresentano fattori di svolta" per il settore bancario" - ha spiegato Sabatini - annunciando che nel prossimo futuro "". Elemento chiave, "in positivo - ha aggiunto - è ilche segue la ripresa della crescita dell'economia e che si esprime sia in termini di riduzione dello stock di NPL sia di contrazione dei flussi di nuovi crediti deteriorati".. Secondo il direttore generale dell'associazione bancaria, andrebbe estesa a tutti i contribuenti la possibilità di farsi anticipare dalle banche l'intero ammontare del credito d'imposta decennale per i bonus edilizi. "La dilazione temporale decennale, necessaria per esigenze di gettito, si traduce comprensibilmente in una minore efficacia dell'incentivo - ha spiegato - . Per questo la cedibilità a terzi, banche ed altri intermediari finanziari compresi, del credito corrispondente alla detrazione spettante, in modo da poterlo monetizzare anticipatamente" dovrebbe essere generalizzata "per un".