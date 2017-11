Regali di Natale? Last minute per 5 milioni di italiani

(Teleborsa) -quest'anno compreranno all'ultimo i regali di Natale,circa potenzialmente spesi in regali mal pensati. Sono i dati che emergono da una ricerca di eBay sui comportamenti d'acquisto degli italiani nel prossimo Natale e realizzata da Tns.il 54% del campione inizierà a muoversi per lo shopping natalizio solo a partire da dicembre e il 23% di questi concentrerà l'acquisto di tutti i doni addirittura nella settimana prima di Natale.In cima alla lista dei destinatari dei regali gli italiani mettono ilPer l'8% degli italiani coinvolti il primo posto nel cuore è occupato dai genitori, il 6%, mentre il 5% pensa in prima battuta ad amici o fratelli.- Dal 9 al 12 novembre eBay.it lancia "Regali First Minute" un'iniziativa speciale per iniziare gli acquisti natalizi con offerte sulle principali categorie,. Sarà sufficiente inserire il codice PREGALI17 quando richiesto.