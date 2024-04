Banca Popolare del Frusinate, l'utile scende a 10,6 milioni di euro nel 2023

(Teleborsa) - La, banca cooperativa italiana con sede a Frosinone, ha chiuso ilcon unpari a 10,6 milioni di euro (in calo rispetto ai 14,8 milioni euro del 2022), con unche raggiunge il valore più elevato della serie storica dei risultati conseguiti dalla banca attestandosi a 46,7 milioni di euro. In lieve calo invece le commissioni nette, che si attestano a 7,4 milioni di euro.Ilè pari a 28,5 milioni di euro, pesantemente inciso dalle rettifiche di valore operate, pari a 26 milioni di euro, portando i fondi per rettifiche crediti a oltre 80 milioni di euro. I costi operativi ammontano a 12,5 milioni di euro.economici netti alla clientela sono aumentati di 24 milioni di euro, raggiungendo così un totale di 761 milioni di euro - di cui il 91% afferente al comparto dei crediti in bonis - con un grado di copertura salito al 9,24%. Laè rimasta sostanzialmente stabile, con una lieve flessione pari a 11,2 milioni di euro che la cifra a fine esercizio a 948 milioni di euro. La raccolta indiretta al fair value sale raggiungendo il valore di 122 milioni di euro.Il Patrimonio della banca, compreso l'utile di periodo, è pari a 120 milioni di euro, con une Total capital ratio al 18,379% utile di periodo escluso.