Vega di Avio consolida il record: ok il lancio n. 11 da Kourou

AVIO

Nell'alloggiamento alla sua sommità il satellite per l'osservazione della Terra MOHAMMED VI-A realizzato per conto del Marocco da Thales Alenia Space e Airbus.Il satellite è, come mai fino ad ora era avvenuto per un veicolo spaziale con il compito di mettere in orbita satelliti e apparecchiature.Questo risultato, che conferma l'efficacia della collaborazione con Arianespace e con i partner industriali europei". dopo aver completato anche il secondo involucro del rivoluzionario propulsore P120 in fibra di carbonio destinato dal 2019 anche al più grande lanciatore ARIANE , siamo pronti per il tiro al banco del primo motore Z40, secondo stadio del Vega C".Vega è il lanciatore europeo progettato,Finanziato per il 65% dall'Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei