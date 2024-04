Avio, Intesa Sanpaolo alza target price: focus sull'esecuzione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 9,1 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando lasul titolo a "".Gli analisti hanno scritto che il forte business nel settore dellae l'esecuzione di progetti di sviluppo legati alhanno aiutato il gruppo a quasi compensare la minore, mentre il margine EBITDA 2023 è rimasto sostanzialmente stabile (+10 punti base su base annua), poiché il migliore mix di vendita e i minori costi energetici hanno controbilanciato il calo della leva operativa, costi aggiuntivi legati al ritorno al volo di Vega C e alla creazione di una filiale negli Stati Uniti.Lea medio termine per il segmento di mercato dei lanci spaziali rimangono positive, con unache dovrebbe mostrare un CAGR del 9% nel periodo 2023-2030. Si prevede che i prezzi di vendita rimarranno sotto pressione a causa della crescente concorrenza, tanto che nello stesso periodo si stima che ildel mercato di lancio mostrerà un CAGR del 5%.A seguito della pubblicazione delle guidance per il 2024 e dei recenti sviluppi aziendali, il broker tiene conto nelle sue previsioni di une dell'impatto della leva operativa, spostando così il raggiungimento di un livello EBITDA compreso tra il 9 e il 10% dal 2027 al 2028. Nel breve termine monitora i possibili sviluppi della filiale statunitense appena costituita e l'esito dei due test di accensione statica per la qualifica del motore Z40 (Vega C) previsti nel 2Q e 3Q24."Considerate le prospettive positive del settore, il ricco portafoglio ordini e la pipeline di progetti di sviluppo, nonché la crescente importanza strategica per l'Europa sia del settore aerospaziale che della difesa, riteniamo che il titolo potrebbe rappresentarenell'attuale contesto geopolitico - si legge nella ricerca - Tuttavia, la società deve affrontare alcuni passi cruciali, tra cui il tempestivo e positivo ritorno in volo di Vega C e del volo inaugurale di Ariane 6, necessari per confermare l'ipotesi di crescita 2024-28".