Anima Holding, Ad Carreri conferma trend positivo dell’esercizio

Anima Holding

(Teleborsa) - Ottobre positivo per. Il totale delle masse gestite del Gruppo a fine ottobre 2017 è pari a circa 75,7 miliardi di euro, con un aumento di circa il 6% sul dato di fine ottobre 2016, anche grazie ad un’importante performance media ponderata che per i fondi comuni è superiore al 3,4% da inizio anno.La raccolta netta nel mese di ottobre 2017 è stata negativa per circa 1,6 miliardi di euro a causa del previsto deflusso, avvenuto nei primi giorni del mese, di mandati assicurativi a bassa redditività riferibili ad un unico cliente istituzionale per oltre 1,8 miliardi di euro. Il totale della raccolta netta da inizio anno è comunque positivo per circa 0,9 miliardi di euro. Senza considerare questi mandati in uscita, laraccolta mensile è stata positiva per circa 245 milioni di euro. A settembre la raccolta era stata pari a 85 milioni di euro.“Si chiude un mese caratterizzato da un buon andamento dei mercati che, combinato con la qualità della gestione espressa dal nostro Gruppo, ha permesso di realizzare importanti performance sui prodotti gestiti. Per quanto attiene ai risultati commerciali, si evidenzia come gli stessi, al netto di un rilevante deflusso da parte di un singolo cliente istituzionale, confermino il trend positivo dell’esercizio”, ha commentato, Amministratore delegato (Ad) di Anima Holding e Anima Sgr.