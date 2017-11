Lavoro, in Italia 7 aziende su 10 investiranno in piani welfare

(Teleborsa) - Le persone tornano, finalmente, al centro delle imprese. Ilper i propri dipendenti. Una scelta dettata dalla voglia di migliorare lae le performance attraverso benefit e servizi a supporto della persona e della famiglia., insomma, per il welfare aziendale in Italia, un trend in costante crescita che vede protagoniste soprattutto le aziende del Bel Paese:. Se il 33% ha riferito di essere già all’opera per implementare i propri piani, ben il 36% ha ammesso la decisione di mettere in campo nuovi investimenti nel settore. Un trend necessario in un contesto dove la sanità pubblica è sempre più in difficoltà nel gestire l’invecchiamento di una popolazione che necessita di crescenti cure:. Uno scenario in cui si rende necessario per lo Stato collaborare con il settore privato per abbattere la spesa sanitaria attraverso i benefit. Infatti l’Italia è tra gli stati in cui la spesa sociale incide maggiormente sul PIL: ben il 30,2%, con una crescita dell’1,5% negli ultimi 5 anni. In questo contesto si inseriscono le nuove normative a favore del welfare del settore privato, che sta conoscendo un forte sviluppo sottolineato dagli esperti del settore e dalle testate internazionali.È quanto emerge da una recente ricerca condotta da A.T. Kearney per Sodexo Benefit&Rewards Services intervistando oltretra grandi imprese e PMI con sede in Italia, i cui risultati sono stati presentati in occasione del World Business Forum di Milano per mettere in luce i piani presenti e futuri delle aziende italiane relativi al