Pensioni, Governo apre a nuove proposte sul calcolo dell’età

"Mi auguro che si trovi un accordo coi sindacati. C'è un confronto in piedi, anche oggi 9 novembre c'è stato un momento di discussione, lunedì 13 ci sarà l'incontro con il presidente del Consiglio e coi segretari confederali, io credo che quando si attiva un confronto sia sempre un elemento positivo perché consente a ognuno di mettere in campo le proprie considerazioni, le proprie valutazioni". E' così che la pensa il Ministro del Lavoro,, dopo che oggi c'è stato un nuovo tavolo tecnico sulle pensioni aLe parti che si sono già incontrate nei giorni scorsi Nel precedente tavolo,il Governo,, ha fatto un piccolo passo in avanti mettendo sul tavolo una prima proposta sui lavori gravosi. E' proprio. Il Governo, hanno spiegato i rappresentanti dipresenti all'incontro ha fatto un piccolo passo in avanti per arrivare a un'intesa, quando si siederanno allo stesso tavolo il premiere i leader della tre confederazioni,La proposta avanzata dal Governo al tavolo coi sindacati è che il meccanismo dovrebbe basarsi sulla media di un biennio, calcolando così anche eventuali cali dell'aspettativa di vita.Nel dettaglio, la proposta dell' Esecutivo è questa:confrontata con la media del biennio precedente;. Nel caso, invece, di un calo della speranza di vita questa verrebbe scalata nella verifica per il biennio successivo (2023-2024).