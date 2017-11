Terna macina utili e ricavi. Deliberato acconto sul dividendo

Terna

(Teleborsa) - Redditività in crescita e indebitamento in calo perdi esercizio si sono chiusi con undi 528,8 milioni di euro, in aumento dell'8,6% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.L'Eè salito del 5,7% a 816,9 milioni di euro, l'del 2,6% a 1,176 miliardi di euro, mentre ihanno accelerato del 4,9% attestandosi a quota 1,627 miliardi di euro.L', pari a 7,362 miliardi di euro, risulta in riduzione di 596 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016.Il gestore della rete elettrica ha deliberato inoltre ladi euro per azione. Verrà posto in pagamento dal 22 novembre 2017, previo stacco in data 20 novembre 2017."I positivi risultati conseguiti nel periodo - ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale,- confermano la capacità dell'azienda di proseguire un virtuoso percorso di crescita,. La robusta generazione di cassa favorirà la necessaria accelerazione degli investimenti domestici finalizzati a supportare il processo di transizione energetica in atto e, in particolare, l'integrazione delle fonti rinnovabili e la sicurezza del sistema".