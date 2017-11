Auto: Peugeot punta sull'Algeria, Volkswagen investe in Argentina

Peugeot

(Teleborsa) - Gli automaker europei cercano nuovi sbocchi commerciali.Questa mattina la franceseha annunciato la firma di un, mentre la tedescaNel dettaglio,lavorerà in partnership con Condor Electronics, Palpa Pro e Entreprise Nationale de Production de Machines-Outils per la costruzione di un impianto manifatturiero a Oran, in Algeria che dovrebbe essere pienamente operativo nel 2019, anche se la produzione inizierà già dal prossimo anno.Il produttore d'oltralpe avrà il 49% della joint venture per un investimento di circa 100 milioni di euro.L'impianto, ha spiegato, permetterà al Gruppo di centrare il target di vendita di 700 mila veicoli in Africa e Medio Orientre entro il 2021 (380 mila quelli venduti nel 2016).Quanto a Volkswagen, il colosso di Wolfsburg investirà 650 milioni di euro in una fabbrica in Argentina per produrre un nuovo SUV destinato al mercato latinoamericano.L'annuncio è stato dato dal Presidente argentino Macri, che sta tentando di attrarre investitori per consolidare la ripresa dell'economia dell'Argentina, uscita dalla recessione nel 2016.