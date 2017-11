Trenitalia si prepara per Maker Faire, in vetrina il treno regionale Rock

(Teleborsa) -, la grande fiera dell’innovazione che si tiene ogni anno a Roma.Dall’1 al 3 dicembre la società di trasporto del Gruppo FS Italiane saràdove protagonista sarà il, insieme a laboratori didattici per bambini e performance interattive e musicali e in realtà virtuale di artisti digitali. L’arrivo dei nuovi e moderni treni dedicati ai pendolari si inserisce in una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale coerente con la cura del ferro voluta dal Ministro Graziano Delrio per sviluppare e sostenere un nuovo modo di muoversi che privilegi, rispetto all’auto privata, unaAttraverso laTrenitalia è impegnata a presentare nelle principali piazze d’Italia i modelli in dimensione reale dei nuovi convogli locali (Rock e Pop) che rivoluzioneranno il concetto di mobilità locale, grazie a una maxi commessa che, per valore economico (più di 4 miliardi in autofinanziamento) e numero di treni (450), non ha precedenti in Italia.Oltre che presentare il suo nuovo treno Rockper chi dall’1 al 3 dicembre si recherà in treno all’evento ospitato alla Fiera di Roma.