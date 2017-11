Aeroporto Catullo Verona, traffico ancora in forte crescita a ottobre

Ryanair

(Teleborsa) -, che continua a crescere, confermando il trend positivo che caratterizza il traffico dell’intero anno.Con il mese di ottobre si è conclusa la stagione estiva iniziata ad aprile: nei setteil traffico dello scalo è stato di oltre 2,2 milioni di passeggeri, in. Da gennaio ad ottobre il volume dei passeggeri è stato di circa 2,8 milioni, con un incremento del 10,1% sullo stesso periodo del 2016.Anche ad ottobre, la compagnia aereadel Catullo con 46 mila passeggeri trasportati, in crescita del 33% rispetto ad ottobre dello scorso anno. In seconda e terza posizione si sono confermate rispettivamenteper flussi di traffico, seguita da, invertendo così la tendenza dell’ottobre 2016 che vedeva la capitale britannica in prima posizione seguita dalla città siciliana. “La stagione estiva conclusasi ad ottobre è stata particolarmente positiva per il Catullo sia per il consolidamento di rotte già operative, che per l’attivazione di nuove linee", ha affermato, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.