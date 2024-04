Presidente An.bti - Confcommercio: protesta a Roma contro i bus turistici

(Teleborsa) - "Come presidente dell’(An.bti – Confcommercio) resto sconcertato dai contenuti della protesta che ha avuto luogo ieri a Roma organizzata da tre associazioni (Carteinregola, Motus e Roma ricerca Roma) al grido di: 'Fuori i bus turistici dal centro storico'. Secondo tali associazioni il problema della gestione del traffico di Roma èsia di chi vive in Centro, sia di chi va a lavorare in Centro. La loro proposta, dal simpatico titolo 'Per non morire di bus turistici', ha la soluzione a tutto: in vista del Giubileo, ma anche da domani se si potesse, sbattiamo fuori i bus turistici dal Centro Storico.Questo approccio e questi termini evidenzianoe soprattutto a: anziani, bambini, soggetti fragili e disabili. Una protesta pretestuosa e che distorce la realtà: siamo stati i primi, come Associazione numero 1 in Italia che rappresenta questa categoria, a chiedere normative chiare in termini di ztl e spazi concordati per svolgere il nostro prezioso servizio arrecando i minori disagi possibili al traffico cittadino e continueremo a lavorare per ottenere condizioni e sostegno – e non solo a Roma - al nostro turismo, come peraltro avviene nelle città europee. Senza dimenticare che con l’acquisto di mezzi di ultima generazione (Euro VI) ad emissioni pari allo 0, stiamo contribuendo all’abbattimento dell’inquinamento ambientale. Siamo le ‘ruote’ del turismo e siamo un biglietto da visita fondamentale per l’Italia e lo saremo ancora di più per il Giubileo. La colpa della mancanza di servizi e aree adeguate per i bus turistici è colpa dei bus turistici? Questo è veramente il colmo". Così in una nota