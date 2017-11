Enel avvia produzione di nuovo parco eolico negli Stati Uniti

Enel

(Teleborsa) -, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili, ha avviato la produzione del parco eolico di Rock Creek negli Stati Uniti. L' impianto che entra in servizio nel Missouri e il più grande parco eolico dello Stato.Il Gruppo spiega che Rock Creek genererà circa 1.250 GWh all'anno – pari al fabbisogno energetico di oltre 100mila amiglie statunitensi – evitando l’emissione in atmosfera di circa 900mila tonnellate di CO2."Il completamento di Rock Creek con quasi due mesi di anticipo rispetto al previsto è un’importante dimostrazione dello sforzo della nostra squadra e del sostegno costante ricevuto dalla comunità locale” ha commentato, responsabile di Enel Green Power (divisione per le energie rinnovabili del Gruppo Enel).