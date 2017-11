Guida Michelin 2018 - Niederkofler conquista la terza stella, Cracco la perde, 26 le promozioni

(Teleborsa) -, la 63esima edizione, con molte new entry, inclusiche conquistano la sospirata stella.Complessivamente sono: 306 a una stella, 41 con due stelle,. In quest'ultima categoria un nuovo ingresso: il ristorantedi San Cassiano (Bolzano), con lo chef: l'Osteria Francescana di Modena, Niko Romito del Reale Casadonna a Castel di Sangro, Massimiliano Alajmo delle Calandre a Rubano, Giovanni e Nadia Santini del ristorante Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio, Enrico Crippa del Duomo di Alba, Heinz Beck della Pergola a Roma, Annie Feolde dell'Enoteca Pinchiorri ed i fratelli Cerea di Da Vittorio a Brusaporto.Alberto Faccani del Magnolia di Cesenatico, Matteo Metullio della Siriola a San Cassiano, Andrea Aprea del Vun a Milano.Nell'edizione di quest'anno non solo promozioni ma, che "lascia l'amaro in bocca": è il caso del ilche perde le due stelle e diche perde una stella a causa del cambio di sede. Una politica tradizionalmente seguita dalla Guida Michelin in caso di cambio di gestione, sede o chef. "Non si ereditano le stelle dalle passate attività", si precisa., di cui: vanno ai ristoranti Inkiostro, Parizzi, Antica Corte Pallavicina e Locanda Stella d’Oro.