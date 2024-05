Assogestioni, pubblicate le linee guida sui fondi italiani digitali

BlackRock

(Teleborsa) -, l'associazione italiana delle società di gestione del risparmio (SGR), ha pubblicato oggi le "", che si prefiggono di fornire un punto di riferimento per l'affermazione di standard condivisi nell'iter di digitalizzazione dell'industria del risparmio gestito. Le Linee Guida sono state trasmesse al MEF, a Banca d'Italia e a Consob."L'ambizione è quella di porre l'industria italiana del risparmio gestito come front runner nella trasformazione digitale del settore e di giocare il ruolo di promotore di innovazione e di valore per i risparmiatori - ha commentato, Direttore Generale di Assogestioni - Ci auguriamo che le Linee Guida forniscano un utile contributo su un tema di rilevanza sistemica per il mercato finanziario italiano".Le Linee Guida sono articolate ine strutturate in, alle quali seguono alcuni allegati tecnici: I) Ambito di applicazione e Definizioni; II) Presidi generali per l'operatività dei Fondi Italiani Digitali; III) Presidi specifici per l'operatività dei Fondi Italiani Cripto; IV) Presidi specifici per l'operatività dei Fondi Italiani DLT."Le Linee Guida rappresentano un supporto prezioso per sviluppare la traiettoria di trasformazione digitale degli operatori e accompagnare lo sviluppo responsabile degli investimenti in strumenti finanziari DLT e in Cripto-attività - ha detto, Head of Southern Europe di, nonché Vicepresidente e Presidente del Comitato Digital Finance di Assogestioni - Questo nell'ottica di semplificare i processi, contenere i costi e i rischi operativi, ricercando un sempre maggiore efficientamento dell'industria. Il loro contenuto andrà costantemente aggiornato in linea con l'evoluzione della normativa e della prassi e tramite un dialogo costante con le Autorità di Vigilanza".Roberta D'Apice, Direttore Affari Legali e Regolamentari di Assogestioni, ha precisato: "Una particolare attenzione è stata dedicata all'individuazione delle modalità attraverso le quali svolgere il ruolo del depositario, specialmente nel contesto dei Fondi Italiani Cripto. Le Linee Guida, sotto questo profilo, si sforzano di coordinare la normativa di settore con le novità introdotte dalle normative sui registri distribuiti (DLT Pilot Regime, MiCAR, Decreto Fintech)".