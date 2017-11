Trenitalia con Avios per una nuova partnership tra treno e aereo

(Teleborsa) - Novità per i viaggiatori Trenitalia, in particolare per i 7 milioni di soci. Una nuova partnership frapermetterà ai soci CartaFRECCIA di convertire i propri punti per volare, con le migliori compagnie aeree europee, verso centinaia di destinazioni nel mondo.Avios rappresenta infatti la valuta globale dei programmi fedeltà di numerosi vettori, tra cui Vueling Club, Meridiana Club, Iberia Plus e British Airways Executive Club. L’intesa ufficializzata oggi, 17 novembre 2017, offrirà ai soci del programma CartaFRECCIA un catalogo premi ancora più ricco, con diverse opportunità per spostarsi a livello internazionale.Come convertire i punti CartaFRECCIA in punti Avios? E' semplice, basterà che i clienti accedano al catalogo della Carta, scelgano il loro programma fedeltà preferito tra Vueling Club, Iberia Plus, British Airways Executive Club o Meridiana Club, e selezionino l’ammontare di punti, ottenuti come fedeli clienti Trenitalia che desiderano convertire in punti Avios scegliendo fra le opzioni alternative, a partire da un minimo di 1000 punti CartaFRECCIA.L’intesa fra Trenitalia e Avios è un ulteriore esempio di come, anche nel settore turistico e leisure, si possano realizzare forme di collaborazione che incentivano una mobilità semplice e di qualità, comoda, conveniente e perciò attrattiva. In coerenza con l’obiettivo di migliorare ed estendere la customer experience e lavorare ad una sempre più efficace integrazione tra diversi vettori di trasporto.