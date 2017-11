Bankitalia, costo conto corrente in aumento per le famiglie

(Teleborsa) - Per il 2016, la spesa media di gestione di un conto corrente bancario è cresciuta di circa 1,1 euro rispetto all’anno precedente, attestandosi a 77,6 euro;; l’operatività media dei conti è lievemente diminuita da 144 a 143 operazioni.Sono i risultati dell'indagine sull'onerosità dei conti correnti delle famiglie, pubblicata da, calcolata sull'operatività svolta da un campione rappresentativo di clienti e tenendo conto degli oneri e delle commissioni effettivamente addebitati nel corso del 2016 e documentati negli estratti conto di fine anno.Sempre nel 2016, rilevano da Via Nazionale, le commissioni richieste per la messa a disposizione dei fondi, applicate sulle aperture di credito in conto corrente, sono rimaste stabili intorno all’1,6 per cento del credito accordato; le commissioni unitarie di istruttoria veloce, applicate sugli scoperti di conto, sono diminuite sia per i conti affidati (da 29,7 a 25,5 euro) sia per quelli non affidati (da 26,9 a 19,3euro) e sono state accompagnate da una significativa riduzione dell’ammontare degli sconfinamenti.La rilevazione corrente di Bankitalia, ha incluso per la prima volta iche secondo l'indagine risultano "" rispetto ai conti tradizionali, il loro costo è pari a 14,7 euro.