Enea, ITER il magnete più sofisticato al mondo imbarcato nel porto della Spezia

(Teleborsa) - Si è concluso stamattina alle 7 il trasporto del(quanto un Boeing 787) dallo stabilimento della Spezia di ASG Superconductors, dove è stato realizzato, al porto della città., dove andrà a costituire il "cuore" di ITER, il reattore sperimentale di fusione nucleare che dovrà dimostrare la fattibilità di riprodurre sulla Terra la stessa reazione che alimenta il Sole e le stelle per ottenere un'energia inesauribile, sicura e pulita.Questa enorme bobina (lunga 16 m, largo 9, alta 13) è stataContiene speciali cavi superconduttori, realizzati in Italia dal consorzio ICAS (Italian Consortium for Applied Superconductivity) che è coordinato dall’ENEA e al quale partecipano altre aziende italiane come Criotec Impianti e TRATOS Cavi.L’avvolgimento del conduttore e la produzione dell’intero magnete ha un valore totale di 158 milioni di euro assegnati da Fusion for Energy (F4E), l’organizzazione UE che ha gestito il contributo europeo a ITER