Intesa Sanpaolo cede quota di Allfunds Bank a fondi di private equity e fondo Singapore

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -in data odierna ha perfezionato la, detenuta tramite la controllatae pari al 50% del capitale.La quota è stata ceduta a fondi appartenenti a, investitore leader nel private equity, e, fondo sovrano di Singapore, per un corrispettivo in contanti pari a circaAFB è una piattaforma distributiva multimanager di prodotti di asset management rivolta a investitori istituzionali e nel 2016 ha contribuito al conto economico consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo per 34,5 milioni di euro in termini di utili di partecipazioni valutate al patrimonio netto.Il perfezionamento dell’operazione si traduce in unaper il conto economico consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo nel quarto trimestre 2017.Nell’operazione, il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato assistito da BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley in qualità di advisor finanziari e da Linklaters in qualità di consulente legale.