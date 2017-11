Sito fsitaliane.it al primo posto della classifica Webranking 2017-2018 per le società non quotate

(Teleborsa) - Il sitosale, stilata dalla società di consulenza strategica Lundquist.Il sito ha, affermandosi su 77 aziende non quotate coinvolte nella selezione.Lesono state, al, alla, al rispettivoe infine alla. Lo scorso anno, tra le 62 aziende italiane esaminate, il sito corporate FS Italiane ha ottenuto 43,43 punti (su 80 potenziali) aggiudicandosi la terza posizione.La premiazione è avvenuta oggi a Milano in occasione della sedicesima edizione del Lundquist International Seminar in Digital Corporate Communications, ospitata nella sede del Corriere della Sera a Milano.sono statila(area di business, storia), la(comunicati stampa e materiali multimediali), le(bilanci, principali risultati, strategia), la(la struttura societaria, il management e Consiglio di Amministrazione) ed(opportunità per neolaureati, posizioni aperte e dati sul personale).Significativo nella valutazione di FS Italiane il(CSR) per cui, si legge nelle motivazioni che hanno portato il sito dell’azienda al primo posto della classifica: "Ferrovie non solo spiega la strategia di sostenibilità ma la collega anche al piano industriale del gruppo. La sezione dedicata alla sostenibilità include approfondimenti sulle persone, la tutela dell’ambiente e una presentazione degli stakeholder. L’ultimo bilancio e un archivio di sei anni completano le informazioni".A far compagnia sul podio a FS, ci sono, entrambe al secondo posto eal quarto, a dimostrazione che le aziende a controllo pubblico (FS, Anas e SACE) hanno compreso l’importanza della massima trasparenza nella comunicazione digitale.