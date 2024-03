ABC Company focalizzata su sostegno a società non quotate attraverso club deal

ABC Company

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconconsolidati pari a 268.665 euro derivanti dalle attività di advisory condotte nell’ambito della strutturazione e della gestione dei Club Deal per gli investimenti nelle società Se.ri.nex. e Il Fornaio del Casale, oltre che dall’attività di consulenza prestata a clienti in preparazione a potenziali progetti di quotazione. Le plusvalenze realizzate dalla cessione diche non costituiscono immobilizzazioni sono pari a 380.417 euro.Ilconsolidato è pari a -260.563 euro, influenzato dall’effetto degli avviamenti impliciti rivenienti dal metodo di consolidamento utilizzato che ha generato ammortamenti per circa 500 mila euro. Tale voce di costo, di natura non finanziaria e meramente contabile, ha concorso alla formazione del risultato di esercizio consolidato."Nel 2023 abbiamo realizzatoin Serinex e in Fornaio del Casale, aziende che si sono distinte per eccellenza e che hanno già mostrato risultati promettenti nel primo anno di investimento. Questo rafforza la nostra fiducia per il futuro prossimo e dimostra anche l'efficacia della nostra strategia di investimento e delle nostre scelte di settore - ha commentato l'- In aggiunta, siamo entusiasti di aver annunciato il signing di, che rappresenta un pilastro fondamentale per il posizionamento futuro di ABC Company sul mercato. Quest’ultima operazione non è soltanto un investimento, ma rappresenta la volontà di servire direttamente sui territori gli imprenditori con soluzioni originali e personalizzate sia per il loro patrimonio personale che per le loro aziende"."Il nostro Gruppo sta rapidamente crescendo in modo coerente con le linee strategiche che abbiamo definito, sia sulla divisione "investimenti" sia sulla divisione "advisory" - ha aggiunto - Le aziende che incontriamo ci incoraggiano a proseguire nella strategia di avvicinamento dei capitali privati alle imprese non quotate e di un approccio industriale agli investimenti. In un contesto in cui le small caps quotate attendono ancora un apprezzamento comparabile a quello riservato alle grandi capitalizzazioni, rimaniamo".