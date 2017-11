Edison, da BEI 150 mln per impianti eolici nel centro sud

Edison

(Teleborsa) - Maxi finanziamento addalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per realizzare gli otto progetti che E2i si è aggiudicata nell’asta del GSE del 2016. La banca dei Paesi UE che finanzia i progetti a sostegno di obiettivi dell’Unione Europea, ha concesso a Edison una linea di credito di 150 milioni di euro destinata a finanziare la realizzazione di 165 MW di capacità eolica di E2i energie speciali, la società partecipata da Edison e F2i (Fondi italiani per le infrastrutture). Si tratta del finanziamento principale concesso in Italia nel 2017 nel settore eolico."La concessione di questa linea di credito" – dichiara, amministratore delegato di Edison - "da un lato incoraggia il nostro impegno nello sviluppo delle fonti rinnovabili e in particolare nell’eolico e nell’idroelettrico, dall’altro testimonia l’apprezzamento della BEI per la validità di questo progetto industriale che favorisce lo sviluppo sostenibile puntando in particolare sulle regioni del Sud.”"Questo importante risultato conferma la centralità e la continua attenzione alle fonti rinnovabili anche a livello europeo e contribuisce a consolidare il posizionamento di E2i come leader nello sviluppo eolico in Italia, anche attraverso il supporto di una primaria istituzione finanziaria quale la BEI, che con questo finanziamento ha riconosciuto la validità dei nostri progetti” dichiara, Senior Partner di F2i SGR e amministratore delegato di E2i Energie Speciali.“In linea con gli obiettivi dell’Unione europea, per la BEI il contrasto al cambiamento climatico è uno dei pilastri dell’attività di finanziamento e siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con Edison ed E2i in questo settore, anche per la localizzazione geografica dei nuovi campi eolici” ha commentato, responsabile della sede della BEI in Italia.