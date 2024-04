Altea Green Power, portafoglio ordini supera 150 milioni (+114%)

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente, comunica che- in seguito all’accordo di co-sviluppo di 9 impianti Bess Storage in Italia, firmato con un fondo di investimento nord americano - il portafoglio ordini ha superato il valore di 150 milioni di euro, in aumento di circa il 114% rispetto allo stesso periodo del 2023., ha così commentato: "Siamo davvero soddisfatti di aver più che raddoppiato il nostro backlog. Un, confermando la bontà del nostro modello di business e i target indicati nel piano industriale 2024-2028 presentato lo scorso gennaio. Intendiamo proseguire lungo la strada intrapresa, consolidando il nostro posizionamento sulle Business Unit. Inoltre,, ambito in cui abbiamo creduto con largo anticipo rispetto ai competitor e che ha rappresentato un elemento distintivo della nostra strategia di business".