Bankitalia, consolidamento crescita riduce vulnerabilità di famiglie e imprese

(Teleborsa) - "In Italia con il. La capacità di famiglie e imprese di ripagare i debiti rimarrebbe elevata anche nel caso di un sostenuto rialzo del costo del credito. E' quanto sottolinea laneldove si legge che "la vulnerabilità "continuerà a ridursi con il consolidamento della crescita. Un peggioramento - avverte- potrebbe materializzarsi nel caso, particolarmente sfavorevole, di un forte rallentamento della congiuntura accompagnato da un rialzo dei tassi di interesse".Secondo il rapporto, "diminuiscono i rischi nel settore bancario. Con il proseguimento della ripresa economica si riducono i nuovi crediti deteriorati ( NPL ); anche le consistenze sono in forte diminuzione. Sono state completate alcune operazioni di cessione di sofferenze; sono in corso di definizione altre operazioni per importi elevati. Il grado di patrimonializzazione complessivo ha ripreso ad aumentare.: un forte rallentamento della crescita influirebbe negativamente sui ricavi e sulla qualità del credito. Le pressioni sulla redditività, ancora molto bassa, renderebbero più difficile il reperimento di capitale di rischio sui mercati. Il costo del capitale dei principali intermediari - aggiunge- pur in significativo calo negli ultimi mesi, rimane più elevato di quello medio delle altre banche europee"Per quanto riguarda le assicurazioni,"l'indice di solvibilità delle assicurazioni italiane è in aumento. Le, per effetto del buon allineamento della durata finanziaria di attività e passività. L'elevato peso dei titoli di Stato nel portafoglio le rende tuttavia vulnerabili a fronte di un ipotetico riemergere di tensioni sulle obbligazioni sovrane.. La capacità delle famiglie e delle imprese di rimborsare i debiti rimarrebbe elevata anche nell'eventualità di sostenuti rialzi del loro costo.. Una riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto appare conseguibile anche nell'ipotesi di rialzo dei rendimenti, che si rifletterebbe lentamente sul costo medio del debito. Un alto livello del debito pubblico costituisce tuttavia un fattore di vulnerabilità; resta cruciale la credibilità dell'impegno a ridurlo.Il miglioramento delle condizioni di famiglie, imprese e banche italiane, insieme al consolidamento intrapreso dalle finanze pubbliche, ha indotto alla fine di ottobre l'agenzia di rating Standard & Poor's a rivedere al rialzo il merito di credito sovrano del Paese e di alcune tra le principali banche e compagnie di assicurazione".