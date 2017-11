Italia, l'inflazione rallenta ancora a novembre

(Teleborsa) - L'Secondo la stima preliminare diffusa dall'ISTAT, nel mese in esame l’per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,, mentreha registrato un. A ottobre si era registrata una variazione annuale dell'1% L’ulteriore lieve frenata dell’inflazione, spiega l'Ufficio nazionale di statistica, si deve per lo più al, dal lato dei beni,(+3,2% da +3,8% di ottobre) e, dal lato dei servizi, dei, culturali e per la cura della persona (+0,9% da +1,4%), mitigato dall’accelerazione dei prezzi degli energetici non regolamentati (+5,0% da +4,3% del mese precedente).L', che esclude energetici e alimentari freschi, scende di un decimo di punto percentuale (+0,4% da +0,5% di ottobre) come quella al netto dei soli beni energetici, che si attesta a +0,6% (da +0,7%).L’è pari a +1,2% per l’indice generale e +0,6% per la componente di fondo.I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto (il cosiddetto "carrello della spesa") salgono dello 0,3% in termini congiunturali e dell’1,7% in termini tendenziali, dunque come ad ottobre.