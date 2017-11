Marine litter: da emergenza ambientale a potenziale risorsa, se ne parla al workshop di Enea

(Teleborsa) - L’ENEA, in collaborazione con l'Accademia dei Lincei e il Forum Plinianum, organizza il workshop “Marine litter: da emergenza ambientale a potenziale risorsa” per presentare i risultati delle attività scientifiche nella caratterizzazione e riutilizzo delle plastiche e fare il punto sui programmi di gestione sostenibile, l’adeguamento della normativa e le iniziative intraprese a livello locale., con la partecipazione di ricercatori, esperti, rappresentanti del mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale, giornalistico ed associazionistico,, per presentare le variee promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza di cittadini e consumatori.In primo piano le fonti di inquinamento, i nuovi rischi tossicologici, i risultati del monitoraggio delle plastiche nei laghi e nei mari, le nuove prospettive per il riutilizzo del beach litter, i materiali innovativi, ma anche le campagne di sensibilizzazione, le proposte di legge e i progetti europei sul tema.