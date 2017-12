Al Motor Show Bologna con CartaFreccia Trenitalia

(Teleborsa) - Vantaggi e sconti aigiunto quest'anno alla 42 esima edizione.in arrivo nella città emiliana a bordo di, appunto per recarsi al salone italiano e che unisce tutti gli appassionati di automobili, possono partecipare all’evento entrando in 2 ma pagando solo 1 biglietto d'ingresso grazie alla speciale offerta 2x1. Per usufruire della promozione è necessarioche abbia una data di viaggio antecedente di massimo due giorni quella dell’ingresso in Fiera.Previsto, inoltre,, acquistando il titolo di viaggio tramite