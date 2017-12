Il Parmigiano-Reggiano e la concorrenza sleale del mercato Usa

(Teleborsa) - In questi ultimi anni,Un recente studio, che ha coinvolto appunto 1.200 consumatori degli Stati Uniti, ha dimostrato che per il 66% degli intervistati il termineche il 90% degli intervistati indica senza alcun dubbio nell'Italia.Negli USA, il. Nonostante la scarsa protezione e la perdurante concorrenza sleale del parmesan e dell’Italian Sounding,, ha così inteso condividere a nome dell'intero Consorzio una, primo mercato"In questi giorni - ha esordito il Presidente Bertinelli -, come la protezione dalle imitazioni analoga a quella offerta dal diritto dell'Unione,, facendoli coesistere con le imitazioni sul mercato"."Vorrei pertanto intervenire non tanto su questa divergenza di vedute -, considerando che l’eliminazione dei dazi porterà ad una consistente crescita delle esportazioni. Il nostro sforzo sarà quello di spiegare ai nostri interlocutori cheRispetto a nove secoli fa nulla è cambiato: stessi ingredienti, stessa cura e passione, stessa zona d’origine che è inscindibilmente legata al prodotto".Purtroppo,, ma abbiamo dalla nostra parte sentenze importanti, come quella della Corte di Giustizia Europea contro la Germania che ha sancito che l’uso del termine per formaggi non conformi al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano costituisce una violazione della legge europea".Crescita che possiamo stimare in circa 120.000 forme per un valore che supera i 50 milioni di euro. Il Consorzio continuerà a fare la sua parte facendo cultura di prodotto e attività di vigilanza.che puntino al riconoscimento di indicazioni geografiche come valore globale dello sviluppo agricolo., la forma più sfacciata di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori nel settore agroalimentare".Nello studio che ha vistoGià nel primo caso, il 38% dei consumatori ha indicato il prodotto come formaggio di provenienza italiana,Dati che fanno riflettere