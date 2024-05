"Salario minimo: meno stato, più parti sociali": parla Gian Piero Gogliettino

(Teleborsa) -, la definizione del salario minimo non può essere materia riservata al legislatore ma, inevitabilmente, è prerogativa delle parti sociali, tanto più in un mercato del lavoro come quello italiano, storicamente incentrato su un sistema di relazioni industriali e contrattazione collettiva". Lo ha dettoreferente della Fondazione Luigi Einaudi per il FVG, rispetto alla ripresa del dibattito politico-sindacale domestico sulla necessità o meno di un salario minimo legale.“La determinazione di una regolamentazione che fissi un minimale retributivo, al pari di quello contributivo, è senza dubbio ineluttabile per porre fine al deplorevole fenomeno, sempre più attenzionato anche dalla magistratura inquirente, del lavoro povero o sottopagato.- ha aggiunto Gogliettino -, più coerente non solo con il pensiero dei nostri padri costituenti, ma anche del legislatore ordinario che - in più occasioni - rimanda alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa per il diritto a benefici normativi ed economici, non può che essere il riconoscimento pubblicistico della stessa contrattazione collettiva di categoria.Una tale soluzione normativa non può che tradursi nella definizione di una legge sulla rappresentanza sindacale, tale da conferire efficacia obbligatoria ai contratti collettivi, rendendoli applicabili nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti ad un determinato settore merceologico, allineandosi così anche ai desiderata europei di promozione dei medesimi accordi.Del resto un’impostazione normativa liberale e riformista,, favorendo l’affermazione della certezza del diritto e di un sistema positivo di competitività sia per gli operatori economici che per i lavoratori, risolverebbe altrettante criticità, non solo salariale, quali una fra tutte la concorrenza sleale, che si, ha concluso Gogliettino.