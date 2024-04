Versalis (Eni), Antitrust non avvia istruttoria su acquisizione Tecnofilm

Eni

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo all'operazione con cui, in quanto non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.è una società, controllata in via esclusiva da, che opera a livello internazionale nei settori della chimica di base e degli intermedi, delle materie plastiche, delle gomme, della chimica di fonti rinnovabili e della vendita di licenze relative a tecnologie e know how.è una società attiva nella produzione e commercializzazione di compound termoplastici derivati dalla trasformazione di elastomeri e destinati a molteplici applicazioni (elettrodomestici, automotive, edilizia, elettronica, sport, calzaturiero, ecc.) oltre che nella produzione e commercializzazione di copolimeri modificati con anidride maleica.L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Versalis, dell'intero capitale sociale di Tecnofilm. Ad esito dell'operazione, Versalis acquisirà il controllo di Tecnofilm e della Tecnocompounds Valtenna, mentre le partecipazioni nelle società Cellini e Bio Erg saranno cedute ai venditori prima del completamento dell'operazione. È previsto undella durata di due anni dal closing dell'operazione, in base ai quali i Venditori si impegnano a non svolgere, a titolo oneroso o gratuito, nei Paesi in cui è attiva Tecnofilm, attività in concorrenza con quelle svolte da tale società.L'AGCM ritiene che il patto di non concorrenza è direttamente connesso edi concentrazione e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti.