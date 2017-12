Trasporti, firmato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro

(Teleborsa) - Al termine di un iter arduo, durato circa due anni, Confartigianato Trasporti, CnaFita, SnaCasartigiani, Claai e tutte le associazioni di settore insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti hanno sottoscritto il, scaduto il 31 dicembre 2015.Il nuovo testo contrattuale, che prevede un aumento medio di 108 euro, sarà in vigore per quattro anni e scadrà il 31 dicembre 2019.Molti gli elementi innovativi: la nuova classificazione del personale, la settimana mobile e la discontinuità automatica per il personale viaggiante, misure di contrasto dell'assenteismo, la caduta del divieto di utilizzo del lavoro intermittente, il riconoscimento della bilateralità propria del sistema.Sono state inoltre introdotte misure per favorire l’occupazione e per contrastare il dumping sociale delle imprese estere.Il nuovo Ccnl è un importante passo in avanti per il sistema della rappresentanza e costituisce uno strumento di grande utilità e di reale modernizzazione che potrà favorire l’auspicata ripresa del settore, spiega la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA).Revocato lo sciopero previsto per i giorni 11 e 12 dicembre.