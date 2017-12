Trasporto aereo, passeggeri in crescita ad ottobre - IATA

(Teleborsa) - Ottobre positivo per le compagnie aeree.Secondo il report mensile, nel mese in questione. Il dato, misurato in, rappresenta il totale dei chilometri percorsi da tutti i passeggeri.La performance di ottobre hanno evidenziato una forte capacità di ripresa dopo le interruzioni causate dagli uragani a settembre. La crescita dei viaggi domestici e internazionali è stata in gran parte in equilibrio."Come previsto, il recente clima severo nella regione delle Americhe ha avuto solo un impatto temporaneo sulla buona domanda di viaggio che abbiamo visto quest'anno, e restiamo in rotta per un altro anno di crescita al di sopra della tendenza", ha dichiarato, Amministratore delegato e Direttore Generale dell'organizzazione internazionale che rappresenta 265 compagnie aeree, corrispondenti all'83% del traffico aereo globale.Scendendo nel dettaglio, la domanda passeggeri ha mostrato una crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2016, contro il +6,6% registrato a settembre. Tutte le compagnie aeree hanno registrato una crescita in tutte le regioni.