USA, migliora l'attività economica nell'area di New York

(Teleborsa) - L'attività aziendale nell'area di New York ha accelerato il passo, a novembre, dopo l'aumento di ottobre.L'indice ISM di New York registra una salita, confermandosi pienamente sopra la soglia chiave dei 50 punti, che costituisce lo spartiacque fra espansione e contrazione dell'attività.L'indicatore è salito a 62 punti dai 60,7 di ottobre. Lo comunica l'ISM dell'area di New York sottolineando che le aspettative relativamente ai prossimi 6 mesi mostrano ottimismo per il futuro: l'indice si porta a 70,7 punti dai 66 precedenti.