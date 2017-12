Tassi fermi in Canada, costo denaro resta all'1%

(Teleborsa) - Nessuna sorpresa dalla Bank of Canada, che lascia invariati i tassi di interesse, dopo averli alzati lo scorso settembre.Al termine della riunione odierna, l'istituto centrale canadese guidato da, ha annunciato di avere confermato il costo del denaro all'attuale 1%, in linea con le attese del mercato. Segnali di recupero per l'economia sono giunti dagli ultimi dati macroeconomici diffusi: nel mese settembre, il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha segnato un, il tasso di disoccupazione canadese si è attestato al 5,9%, in calo dal 6,3% del mese di ottobre.