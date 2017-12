Confesercenti, no riduzioni a imprese per taglio commissioni POS

(Teleborsa) - Il recepimento da parte dell’Italia del tetto UE alle commissioni interbancarie , e a partire dal 2020,. La norma sul tavolo del CDM prevede infatti il, ed in particolare per quelle di importo inferiore a 5 euro, eL'intervento non riguarda dunque direttamente gli utenti finali e. Senza un taglio vero delle commissioni pagate dalle imprese, l’efficacia del provvedimento come incentivo alla diffusione della moneta elettronica sarà dunque limitata.Cosìche il Governo si appresta a varare nel prossimo Consiglio dei Ministri."Come abbiamo ribadito più volte in questi anni - aggiunge Confesercenti -, che sarebbe un vantaggio anche per le imprese perché. Un aspetto che gli imprenditori non ignorano, soprattutto quelli del commercio e dei pubblici esercizi, come dimostrano i 400 nuovi POS attivati ogni giorno negli ultimi cinque anni. Per aumentarne ancora il numero,: canoni, abbonamenti di servizio e commissioni, ancora troppo alti soprattutto per i micro-pagamenti. Ed insostenibili per quelle tipologie di piccole imprese - come tabaccai, gestori carburanti ed edicolanti - che sono caratterizzate da margini molto bassi, quasi completamente assorbiti dalle commissioni di bancomat e carte".