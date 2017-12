UniCredit conferma i target, piano al 2019 in linea con attese

Unicredit

(Teleborsa) - Il piano industriale " Transform 2019 " diè "pienamente in linea con le attese" e sta generando "risultati tangibili supportati da un andamento sostenuto del business a livello di gruppo".E' quanto fa sapere il gruppo di Piazza Gae Aulenti in occasione del Capital Market Day a Londra., incluso quello di un, con un profilo di rischio in miglioramento. Reiterato anche un CET1 ratio fully loaded "ad un livello maggiore del 12,5% nel 2019".- ha dettodi UniCredit - la. Abbiamo deciso diper l'esercizio 2019, mantenendo nel contempo il nostro target di CET1 ratio ad un livello maggiore del 12,5 per cento. Oggi annunciamo anche il rundown completo e autofinanziato del nostro portafoglio di crediti deteriorati della Non Core entro la fine del 2025"."Transform 2019 - ha spiegato Mustier - costituisce la base di una strategia di lungo termine, che guarda al futuro per cogliere opportunità e trarre vantaggio dal cambiamento nel panorama bancario e nel comportamento dei clienti. Grazie all’impegno di tutti i colleghi in UniCredit, siamo convinti di raggiungere i nostri obiettivi di Transform 2019, contribuendo insieme a rendere".In una nota, Unicredit ha comunicato al mercato di averche permetteranno all'istituto di. Oltre all'intesa, che ha acquistato una quota del 30 percento (questa transazione si é conclusa il 7 dicembre 2017), la banca guidata da Mustier ha stipulato un accordo definitivo vincolante. Anche il gruppo Fortress parteciperà alla transazione, che dovrebbe concludersi nel mese di gennaio 2018.