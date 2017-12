Landi Renzo cede immobile a Pechino

Landi Renzo

(Teleborsa) -ha ricevuto l’intero pagamento relativo alla. La vendita definitiva sarà perfezionata nel corso del mese di gennaio 2018.L’importo incassato per la futura cessione dell’asset è pari aai cambi attuali. L’immobile ha un valore in bilancio pari a circa 1,3 milioni di euro per cui laprevista che risulterà, al lordo delle tasse, sarà pari a circadi euro.Amministratore Delegato del Gruppo Landi ha dichiarato:"La vendita dell’immobile in Cina rappresenta un altro tassello considerevole nell’esecuzione del piano strategico annunciato al mercato lo scorso settembre", ricorda l'Ad, aggiungendo che "la dismissione degli asset non core è infatti un pilastro importante del piano stesso" e che ciò "permette quindi di rafforzare ulteriormente l’equilibrio finanziario del Gruppo e di concentrare i nostri sforzi sulle altre azioni previste nel piano".