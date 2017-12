Natale? Sulla neve è più bello: il "turismo bianco" vale 1.6 miliardi

(Teleborsa) -, centoventimila in pidello scorso anno, con un incremento del 7,5% rispetto al 2016 e un miliardo e 600 milioni d'incassi (+7,7%). A prevedere questi risultati un'indagine condotta dal Centro studi CNA su un campione significativo di operatori turistici delle principali località sciistiche italiane che addirittura puntano su moltiper l'intera stagione sulla neve, marzo incluso con quasi 11 milioni di presenze. Se le premesse saranno confermate, saliranno a quasi 11 milioni le presenze complessive sulla neve tra dicembre di quest'anno e marzo del 2018. Un andamento in linea con il ponte dell'Immacolata che dai primi bilanci mostra un significativo miglioramento sui dati,Nel dettaglio lo studio della Cna prevede che le presenze nelle prossime festività si divideranno quasi equamente tra turisti che scelgono la formula della. Disaggregando il fatturato la parte del leone è appannaggio della ricettività alberghiera (585 milioni), seguita da: servizi diretti alle attività turistiche (dalle attrezzature agli impianti di risalita, per un totale di 580 milioni), ricettività extra-alberghiera (230 milioni) e ristorazione, shopping e intrattenimento (205 milioni).Nell' indagine del Centro studi CNA, a salire sul podio più alto per crescita di presenze sarà il(+13%),(+10% complessivo).