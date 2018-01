Risparmio, tutto pronto per MiFID2

(Teleborsa) - Novità in arrivo nel settore del risparmio del Vecchio Continente.in vigore nell'Unione Europea la Direttiva MiFID2 , evoluzione della precedente disciplina sui servizi di investimento.MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari), è un atto normativo emanato dal Parlamento europeo il 21 aprile 2004 per creare un terreno competitivo uniforme tra gli intermediari finanziari dell'UE.Tra le principali novità di MiFID2 la maggior protezione offerta all'investitore, l'introduzione di una "etichetta" che stabilisce la coerenza tra i prodotti finanziari offerti e detenuti e il profilo di rischio del cliente, l'indicazione dell'incidenza di costi e commissioni sul rendimento dell'investimento.Sempre domani, che definisce nuove regole di condotta in materia di servizi di investimento e introduce il nuovo documento semplificato con le informazioni chiave sui prodotti finanziari.