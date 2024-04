UniCredit University Italy, inaugurato a Torino terzo anno accademico

Unicredit

(Teleborsa) -è il perimetro all'interno del qualehail terzo anno accademico dellaconfermando gli ingenti investimenti del Gruppo bancario europeo nell'education, allo scopo di sostenere loNata nel 2022 come progetto pilota in Italia, la University - il cui fine èè stata successivamente estesa e sviluppata a beneficio di tutti i dipendenti nei 13 Paesi del Gruppo, consentendo loro un approccio su misura all'apprendimento e allo sviluppo di competenze professionali per ciascun'area di business e funzione aziendale.- spiega la nota - fa parte del programma di Global Learning & Development, attraverso il quale il Gruppo UniCredit sta costruendo un modello di formazione che ha lo scopo di sviluppare il talento di tutti i dipendenti attraverso un'offerta personalizzata, fornendo loro gli strumenti necessari per avere successo e formando un team all'avanguardia all'interno di UniCredit, pronto ad affrontare le sfide del futuro.e, sbloccarne il potenziale offrendo loro una formazione professionale di altissima qualità, affermaGroup CEO di UniCredit. La nostra ambizione è quella di essere la banca del futuro dell'Europa, e crediamo di poterlo essere mettendo i nostri dipendenti in condizione di dare il loro meglio nei ruoli a loro assegnati. Lo stiamo facendo attraverso UniCredit University, un'iniziativa innovativa e pionieristica nel settore bancario. La formazione è uno strumento straordinariamente potente per creare risultati migliori. È il filo conduttore di tutto ciò che facciamo in UniCredit. Attraverso le iniziative di education, non solo aiuteremo i nostri clienti ad avere successo, ma saremo in grado di fare di più per sostenere le nostre comunità, aiutare i giovani a realizzare le loro ambizioni e a fare grandi cose in Europa.""L'inaugurazione del terzo anno della UniCredit University Italyvalorizzando la differenza che ognuno porta all'interno del Gruppo", afferma, Chief Admistrative Officer di UniCredit in Italia.Nel biennio 2022-2023, UniCredit University - si legge nella nota - hdi formazione in Italia (garantendo 45 ore medie pro capite) grazie a oltre 4.500 aule in presenza e virtuali, destinate a 22.000 dipendenti. Tutto ciò è stato possibile grazie a un evoluto e innovativo sistema di digital learning di Gruppo che garantisce l'accesso a oltre 70.000 contenuti formativi, iniziative di peer to peer learning incentrate sull'upskilling e il reskilling delle capacità richieste per il futuro.UniCredit University - uno dei pilastri del piano di investimenti del Gruppo UniCredit in education erogata attraverso diversi canali: UniCredit University, Banking Academy e UniCredit Foundation - "rappresenta un segno tangibile del nostro impegno volto a sprigionare il potenziale delle nostre persone e a supportarle nella realizzazione