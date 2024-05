Motor Valley Fest 2024: tutto pronto per celebrare l'eccellenza automobilistica, e non solo

(Teleborsa) - Dal, un evento, giunto alla suache, oltre a celebrare le. Sono previste circa 70.000 persone, con unche include oltre 20 incontri di approfondimento, 12 talent talk rivolti ai giovani talent e una gran quantità di auto e moto in esposizione, tra le quali lae tre modelli della Ducati 916 Senna, per ricordare il pilota brasiliano scomparso 30 anni fa., con il suo impegno nell'innovazione aperta e nello sviluppo di carburanti alternativi, è uno dei protagonisti.con il suo polo di riferimento per l'elettrificazione e il primo simulatore dinamico per l'agricoltura.Il, con una vasta partecipazione attesa e un fitto programma che comprende conferenze, talent talk e mostre di auto e moto. Tra le varie iniziative, aperture straordinarie dei musei della Motor Valley,. In concomitanza, eventi di motorsport internazionali si tengono negli autodromi regionali.Il convegno inaugurale, ospitato al teatro Pavarotti di Modena il 2 maggio,, con ospiti di spicco come Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e attuale amministratore delegato del Formula 1 Group.