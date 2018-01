DiaSorin e QIAGEN in partnership per soluzioni automatizzate diagnosi tubercolosi

DiaSorin

(Teleborsa) -e QIAGEN N.V. annunciano una partnership rivoluzionaria volta ad aggiungere il test QuantiFERON-TB sviluppato da QIAGEN al menù DiaSorin disponibile sulle piattaforme completamente automatizzate della famiglia LIAISON.L’aggiunta di questo test - spiega una nota congiunta - permetterà ai clienti di entrambe le società di usufruire del QuantiFERON-TB GoldPlus (QFT-Plus), ilsulle piattaforme della famiglia LIAISON. I laboratori che utilizzano il QFT-Plus per salvaguardare i pazienti a rischio attraverso lo screening per l'infezione da tubercolosi latente avranno ora accesso ad una soluzione completamente automatizzata e flessibile grazie agli analizzatori della famiglia LIAISON, in aggiunta alle soluzioni attualmente disponibili. Le piattaforme LIAISON, installate principalmente nei laboratori ospedalieri di tutto il mondo, sono più di 7.000.QFT-Plus è il primo test del portafoglio QuantiFERON di QIAGEN che sarà adattato alle piattaforme LIAISON; le due società stanno valutando lo sviluppo di ulteriori test diagnostici basati sulla tecnologia QuantiFERON da rendere disponibili sugli analizzatori DiaSorin.In base all'accordo, DiaSorin e QIAGEN stanno sviluppando una versione completamente automatizzata dei componenti di lettura del test QuantiFERON, in grado di essere utilizzati con il test QuantiFERON-TB Plus, nonché test futuri basati su QuantiFERON che saranno adattati all’uso sulle piattaforme della famiglia LIAISON di DiaSorin.per l'uso su LIAISON XL è previsto