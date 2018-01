Piquadro, cresce il fatturato nei primi nove mesi

Piquadro

produttore italiano di pelletteria

FTSE Italia All-Share

Piquadro

Piquadro

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con unrispetto allo stesso periodo dello scorso anno, chiuso a circa 51,2 milioni di euro.L'aumento dei ricavi - spiega una nota - è stato determinato sia dall'introduzione nel perimetro di consolidamento della The Bridge, che ha registrato nel periodo aprile – dicembre 2017 ricavi per 18,03 milioni di Euro, sia dall’aumento del 4,0% delle vendite a marchio Piquadro. A queste ultime, in particolare hanno contribuito sia le vendite del canale DOS Piquadro, che include anche il sito e-commerce della Piquadro, che quelle del canale Wholesale Piquadro.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,927 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,877. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,977.