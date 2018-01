Enav, Aireon completa il quarto lancio satellitare

Enav

(Teleborsa) -, di cuidetiene il 12,5% delle azioni,Lo scorso 22 dicembre, è stato, infatti, concluso con successo il quarto lancio di altri 10 satelliti.Alle 17:27,il razzo SpaceX Falcon 9 è stato lanciato e ha portato a 40 i satelliti in orbita dei totali 66 operativi della piattaforma Aireon, la prima al mondo dedicata alla sorveglianza del traffico aereo e in grado di coprire il 100% del globo.Una volta completata la costellazione, Aireon sarà in grado di distribuire ad un fornitore di servizi di navigazione aerea (ANSP), il dato di sorveglianza ADS-B trasmesso automaticamente dagli aerei e contenente il dato di posizione del velivolo, ovunque nel mondo essi stiano volando.Il servizio di Aireon avrà un forte impatto sullo spazio aereo globale, permettendo sia di estendere la sorveglianza nelle vaste aree non raggiunte dal radar, sia di disporre di un layer di sorveglianza aggiuntivo per le aree già coperte da quest’ultimo; creando così nuove opportunità di ottimizzazione nella gestione del traffico aereo.