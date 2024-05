Arabia Saudita, PIF lancia Neo Space Group per sviluppare l'industria spaziale

(Teleborsa) - Il, fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha annunciato la, una società interamente controllata da PIF che intende diventare un campione nazionale nel. NSG migliorerà il settore spaziale e satellitare sviluppando le capacità locali e rafforzando la sua posizione strategica all'interno della crescente economia spaziale globale, si legge in una nota.Il gruppo mira ain Arabia Saudita, fornendo soluzioni satellitari e spaziali innovative a livello locale e globale. Investirà in risorse e capacità locali e internazionali, nonché in promettenti opportunità di venture capital, per catalizzare il progresso e la localizzazione delle competenze specifiche del settore.NSG contribuirà allo sviluppo e all'implementazione delle più recenti tecnologie all'avanguardia nel settore spaziale attraverso i suoi: comunicazioni satellitari, osservazione della Terra e telerilevamento, navigazione satellitare e Internet of Things, nonché un fondo mirato di venture capital focalizzato su settore satellitare e spaziale."La fondazione di NSG segnanello sviluppo del crescente settore satellitare e spaziale in Arabia Saudita e l'ambizione di diventare un attore commerciale leader nel settore satellitare globale - ha commentato Omar Al-Madhi, Co-head of MENA Direct Investments presso PIF - Si tratta di una pietra miliare unica per PIF in quanto è il primo investimento di PIF focalizzato sull'industria spaziale, che rappresenta una serie di nuove opportunità per l'economia saudita e il settore privato".Lo sviluppo del settore aerospaziale è in linea con la strategia di PIF volta a sostenere la diversificazione dell'economia saudita, lae la realizzazione della Saudi Vision 2030.